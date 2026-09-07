Извержение вулкана задержало рейс из Вьетнама

Вулкан Анак-Кракатау активен с начала июля. Извержения усилились вечером 4 сентября. По данным метеорологического агентства, утром 7 сентября вулканический пепел все еще был обнаружен в некоторых районах Джакарты, Бантена и Западной Явы, а также в окрестностях Лампунга, Бенкулу и Южной Суматры. Из-за пепла от вулкана Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов.