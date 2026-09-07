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Извержение вулкана задержало рейс из Вьетнама

Инна Шульгина
Artur Tumasjan / Unsplash
Artur Tumasjan / Unsplash

Рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ожидают вылета из аэропорта Нойбай в Ханое, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ряд Telegram-каналов.

В Space Travel «Вестнику АТОР» заявили, что перевозчик меняет расписание из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии в связи с извержением вулкана в Индонезии. Туристов с отмененных рейсов пересадили на «Аэрофлот», отметил туроператор.

По данным ТАСС, посольство России во Вьетнаме в курсе ситуации с переносом рейсов местной авиакомпании из Ханоя в Москву. Дипведомство находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего разрешения проблемы.

Вулкан Анак-Кракатау активен с начала июля. Извержения усилились вечером 4 сентября. По данным метеорологического агентства, утром 7 сентября вулканический пепел все еще был обнаружен в некоторых районах Джакарты, Бантена и Западной Явы, а также в окрестностях Лампунга, Бенкулу и Южной Суматры. Из-за пепла от вулкана Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов.

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