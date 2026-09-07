Закрытие аэропортов продлили в Индонезии из-за извержений вулканов

6 сентября Antara писало, что на границе округов Лумаджанг и Маланг в Восточной Яве произошло извержение вулкана Семеру. По данным поста наблюдения, столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4676 м над уровнем моря. Извержение было зафиксировано сейсмографом с максимальной амплитудой 23 мм и длилось 102 секунды. В тот же день международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали отменил более десятка рейсов на остров и с острова из-за усиления вулканической активности на горе Анак-Кракатау.