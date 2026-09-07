Закрытие аэропортов продлили в Индонезии из-за извержений вулканов
Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районах из-за пепла от вулкана Анак-Кракатау. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление минтранса страны и национальное агентство по вопросам питания.
Аэропорты, включая главную авиагавань Джакарты, останутся закрытыми до 9:00 по местному времени (13:00 мск) 7 сентября. С этого же дня будет приостановлена доставка бесплатных обедов в школы, перешедшие на дистанционное обучение.
Вулкан Анак-Кракатау проявляет активность с начала июля. Вечером 4 сентября извержения усилились. По данным метеорологического агентства, утром 7 сентября вулканический пепел все еще был обнаружен в некоторых районах Джакарты, Бантена и Западной Явы, а также в окрестностях Лампунга, Бенкулу и Южной Суматры.
6 сентября Antara писало, что на границе округов Лумаджанг и Маланг в Восточной Яве произошло извержение вулкана Семеру. По данным поста наблюдения, столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4676 м над уровнем моря. Извержение было зафиксировано сейсмографом с максимальной амплитудой 23 мм и длилось 102 секунды. В тот же день международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали отменил более десятка рейсов на остров и с острова из-за усиления вулканической активности на горе Анак-Кракатау.