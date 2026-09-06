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Аэропорт на Бали отменил рейсы из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

Ася Султанова

Международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали отменил более десятка рейсов на остров и с острова из-за усиления вулканической активности на горе Анак-Кракатау, сообщает агентство Antara со ссылкой на руководство аэропорта.

По данным аэропорта, утром 6 сентября было отменено пять входящих рейсов из Джакарты на Бали. Еще 12 запланированных вылетов с Бали в Джакарту и аэропорт Халим Перданакусума отменили или задержали из-за вулканической активности.

Извержение Анак-Кракатау привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты. Были приостановлены учебные занятия в школах, а также рыбная ловля. Извержение Анак-Кракатау началось поздно вечером 4 сентября. Вулканический пепел обнаружили в аэропорту рано утром 6 сентября.

На границе округов Лумаджанг и Маланг в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4 676 м над уровнем моря.

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