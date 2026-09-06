В Индонезии при извержении вулкана Семеру столб пепла поднялся на 1000 м
На границе округов Лумаджанг и Маланг в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру, сообщает агентство Antara. Согласно данным поста наблюдения, столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4 676 м над уровнем моря. Извержение было зафиксировано сейсмографом с максимальной амплитудой 23 мм и длилось 102 секунды.
Уровень вулканической активности остается на отметке III, что соответствует статусу «Тревога». Столб пепла был плотным, белого и серого цвета и двигался в восточном направлении. В связи с текущей ситуацией власти рекомендовали населению избегать активного отдыха в юго-восточном секторе вдоль реки Бесук Кобокан в пределах 13 км от центра извержения.
Как пишет издание, местным жителям лучше держаться на расстоянии 500 м от берега реки в направлении Бесук Кобокан, где горячие облака и лахары (мощные грязекаменные потоки вулканического происхождения) могут распространяться до 17 км от вершины. Любая деятельность в пределах 5 км от кратера или вершины также запрещена из-за риска выброса раскаленных камней. Жителей призвали быть бдительными в отношении горячих облаков и лахаров вдоль рек и долин.
Вулканическая активность совпала с лесным пожаром на горе Семеру, который утром 6 сентября оставался непотушенным, а выгоревшая площадь превысила 3000 га. Из-за возгорания администрация национального парка Бромо-Тенгер-Семеру закрыла туристический маршрут к самой высокой горе Явы.
4 сентября произошло извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, это привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты 6 сентября.