В Индонезии при извержении вулкана Семеру столб пепла поднялся на 1000 м

Как пишет издание, местным жителям лучше держаться на расстоянии 500 м от берега реки в направлении Бесук Кобокан, где горячие облака и лахары (мощные грязекаменные потоки вулканического происхождения) могут распространяться до 17 км от вершины. Любая деятельность в пределах 5 км от кратера или вершины также запрещена из-за риска выброса раскаленных камней. Жителей призвали быть бдительными в отношении горячих облаков и лахаров вдоль рек и долин.