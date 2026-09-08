«Тиара холдинг» стала владельцем 100% долей зернотрейдера «Родные поля»
АО «Тиара холдинг» стало полным владельцем зернотрейдера ООО «Родные поля» (ранее – ТД «РИФ»). Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 7 сентября.
В выписке указано, что учредителем юридического лица является «Тиара холдинг». Размер его доли – 100%.
«Тиара холдинг» купила на аукционе «Родные поля» за 11,7 млрд руб. 9 июля. В контур сделки вошли Азовский зерновой терминальный комплекс, портовые сооружения (зерновой терминал, причал, емкости для хранения с/х продукции и пр.), здания и транспортные средства, в том числе 1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна, 9 судов класса «река – море» и 2 танкера.
«Ведомости» писали, что арбитражный суд Ростовской области в январе 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% долей ООО «Родные поля» по причине двойного гражданства бенефициара компании Петра Ходыкина. С мая 2025 г. компания находилась под управлением дочерней структуры Россельхозбанка («РСХБ-Финанс») и в феврале 2026 г. была включена в план приватизации на 2026–2028 гг. На первый аукцион по продаже активов, проходивший в марте, не было подано ни одной заявки. Второй аукцион, в мае, тоже не состоялся.
ТД «РИФ» являлся одним из крупнейших российских экспортеров зерна. Россельхознадзор в 2024 г. неоднократно выявлял в поставляемых компанией экспортных партиях зерна несоответствия требованиям стран-импортеров и предлагал перераспределить экспортные квоты для возможности вывоза продукции поставщиками, обеспечивающими должное качество зерна. В конце апреля 2024 г. ТД «РИФ» сменил название на ООО «Родные поля».