Росимущество с третьей попытки продало зернотрейдера «Родные поля»

Арбитражный суд Ростовской области в январе 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% долей ООО «Родные поля» по причине двойного гражданства бенефициара компании Петра Ходыкина. С мая 2025 г. компания находилась под управлением дочерней структуры Россельхозбанка (РСХБ-Финанс) и в феврале 2026 г. была включена в план приватизации на 2026 — 2028 гг. На первый аукцион по продаже активов, проходивший в марте, не было подано ни одной заявки. Второй аукцион, в мае, тоже не состоялся.