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Росимущество с третьей попытки продало зернотрейдера «Родные поля»

Его за 11,7 млрд рублей купило АО «Тиара холдинг»
Елена Орехова
Freepik
Freepik

Победителем аукциона по продаже зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ»), проходившего в четверг, признано АО «Тиара Холдинг». Продажа состоялась по начальной цене 11,7 млрд рублей, следует из данных портала ГИС «Торги».

В контур сделки вошли «Азовский зерновой терминальный комплекс», портовые сооружения (зерновой терминал, причал, емкости для хранения с/х продукции и пр.), здания и транспортные средства, в том числе 1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна, 9 судов класса река-море и 2 танкера.

АО «Тиара Холдинг», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в апреле 2025 г. Генеральным директором является Дмитрий Шевчук. Акционеры не раскрываются.

В карточке этой компании в «СПАРК»  указан электронный адрес info@ztmt.ru, совпавший с контактами на сайте ООО «Маслоналивной терминал» и ООО «Зерновой терминал» (расположены в морском порту «Оля» Астраханской области). Обе компании зарегистрированы в ноябре 2024 г. В декабре того же года владельцем терминалов стал бизнесмен и экс-политик Александр Шишкин, писало РБК.

До 2009 г. Шишкин владел компанией «Амурметалл». В 2008 г. журнал Forbes оценивал его состояние в $2,3 млрд, поместив Шишкина на 48-ю строчку рейтинга богатейших людей России. В 2013-2018 гг. он был членом Совета Федерации от правительства Хабаровского края, а до этого – депутатом Госдумы шестого созыва (2012-2013 гг.).

ТД «РИФ» являлся одним из крупнейших российских экспортеров зерна. Россельхознадзор в 2024 г. неоднократно выявлял в поставляемых компанией экспортных партиях зерна несоответствия требованиям стран-импортеров и предлагал перераспределить экспортные квоты для возможности вывоза продукции поставщиками, обеспечивающими должное качество зерна. В конце апреля 2024 г. ТД «РИФ» сменил название на ООО «Родные поля».

Арбитражный суд Ростовской области в январе 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% долей ООО «Родные поля» по причине двойного гражданства бенефициара компании Петра Ходыкина. С мая 2025 г. компания находилась под управлением дочерней структуры Россельхозбанка (РСХБ-Финанс) и в феврале 2026 г. была включена в план приватизации на 2026 — 2028 гг. На первый аукцион по продаже активов, проходивший в марте, не было подано ни одной заявки. Второй аукцион, в мае, тоже не состоялся.

«Ведомости» направили запросы в Росимущество, в Россельхозбанк, а также в ООО «Маслоналивной терминал» и ООО «Зерновой терминал».

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