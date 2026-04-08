ВТБ планирует продать свои агроактивы
Банк ВТБ намерен выйти из сельскохозяйственного бизнеса и сосредоточиться на профильной деятельности. Об этом глава банка Андрей Костин сообщил журналистам на форуме Data Fusion.
«У нас есть сельскохозяйственные [активы – ред.], но я принял решение их продать. Все будем [продавать – ред.], будем только в городе работать», – заявил Костин. По его словам, для ключевого актива в Краснодарском крае уже готовится конкурс, и там много желающих.
Отвечая на вопрос об интересе ВТБ к зернотрейдеру «Родные поля», Костин отметил, что такого интереса у банка нет. «Мы ушли из села, наверное окончательно», – пояснил он.
Параллельно банк избавляется и от других непрофильных активов. «Мы уже две гостиницы продали, еще продаем активы, в общем-то, все непрофильные стараемся продать», – добавил он, отметив ориентацию на 2027 г.
Осенью 2023 г. по требованию Генпрокуратуры активы агрохолдинга «Покровский» перешли в Росимущество. В 2024 году ВТБ получил контроль над их частью через покупку «Лабинского». Тогда же рассматривалась возможность консолидации дополнительных активов в Краснодарском крае, в том числе землю и инфраструктуру.
По данным «Коммерсанта», в портфель активов группы ВТБ также могли войти зарегистрированные в Краснодарском крае 13 бизнес-структур, ранее подконтрольных семье местного экс-чиновника Виталия Очкаласова. Речь о 12,2 тыс. га земель, сельхозтехнике и объектах недвижимости стоимостью 5,5 млрд руб.
Ранее в портфеле ВТБ находился «Деметра-Холдинг», объединяющий активы в области экспортной логистики зерна. Холдинг был продан инвесторам в 2023 г.
В ходе конференции глава ВТБ также заявил, что банк выполнит прогноз на 2026 г., где указана цель по чистой прибыли в 600-650 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам в 2025 г. составила 502,1 млрд руб., что на 8,9% меньше рекорда 2024 г.