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Патрушев: в России собрали уже 113,5 млн тонн зерна

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В ходе уборочной кампании в России уже собрано 113,5 млн т зерна, что существенно превышает показатели предыдущего года, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«Прежде всего, нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России. В том числе проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются», – сказал он.

По словам Патрушева, сейчас разработаны дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей. Так, правительство определяет размер погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат, планирует пролонгацию краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга и обсуждает возможность введения временного моратория на банкротство аграриев и сохранения за ними статуса сельхозтоваропроизводителя. Кроме того, правительство рассматривает возможность проведения государственных закупочных интервенций.

В конце августа правительство планировало выделить более 9,5 млрд руб. железнодорожникам на льготные тарифы, чтобы снизить издержки при перевозках агропромышленной продукции (АПК). Решение связано с непростой логистической ситуацией в Черном и Азовском морях.

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