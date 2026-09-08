Патрушев: в России собрали уже 113,5 млн тонн зерна

«Прежде всего, нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России. В том числе проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются», – сказал он.