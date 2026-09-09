Palantir и Nebius объявили о партнерстве в сфере ИИ-инфраструктуры
Palantir Technologies и Nebius заключили партнерство, в рамках которого Palantir выбрал Nebius предпочтительным партнером по суверенной инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
После интеграции вычислительные ресурсы Nebius будут доступны клиентам Palantir через корпоративный периметр, что позволит им управлять своими данными и моделями. Компании также планируют совместно ускорять развертывание новых вычислительных мощностей для обслуживания клиентов Palantir, включая модульные центры обработки данных (ЦОД) на площадках с доступом к электроэнергии.
В Palantir убеждены, что ИИ «должен служить организации, а не управлять ею». Операционная система Sovereign AI от Palantir, созданная на основе AIP, Ontology, Foundry и Apollo, обеспечивает уровень авторизации и изоляции, позволяющий организациям обучать модели на собственных данных и контролировать свои вычисления. В сообщении указано, что размещение инфраструктуры Nebius в периметре Palantir «открывает такую возможность для коммерческих организаций, у которых раньше не было собственного решения для запуска собственных моделей в доверенной инфраструктуре».
В марте Reuters писало, что минобороны США присвоит ИИ-системе Maven, разработанной компанией Palantir Technologies, статус «программы вооружения». Отмечалось, что решение свидетельствует о стремительной интеграции технологии в боевые операции Пентагона.