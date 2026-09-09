Palantir и Nebius объявили о партнерстве в сфере ИИ-инфраструктуры

В Palantir убеждены, что ИИ «должен служить организации, а не управлять ею». Операционная система Sovereign AI от Palantir, созданная на основе AIP, Ontology, Foundry и Apollo, обеспечивает уровень авторизации и изоляции, позволяющий организациям обучать модели на собственных данных и контролировать свои вычисления. В сообщении указано, что размещение инфраструктуры Nebius в периметре Palantir «открывает такую возможность для коммерческих организаций, у которых раньше не было собственного решения для запуска собственных моделей в доверенной инфраструктуре».