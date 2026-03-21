Система ИИ Palantir получила статус ключевого проекта Пентагона
Министерство обороны США присвоит системе искусственного интеллекта Maven, разработанной компанией Palantir Technologies, статус «программы вооружения», сообщило агентство Reuters. Это решение свидетельствует о стремительной интеграции технологии в боевые операции Пентагона.
Агентство сослалось на письмо заместителя министра обороны Стива Файнберга, направленное другим представителям ведомства. В документе говорится, что присвоение данного статуса упростит внедрение системы Maven во всех родах войск. Платформа Maven Smart System, представляющая собой цифровой центр управления боевыми операциями, уже применялась в ходе войны с Ираном, в том числе для поражения целей в первые часы конфликта.
Решение было принято через несколько недель после того, как глава Пентагона Пит Хегсет назвал компанию Anthropic PBC угрозой для цепочки поставок. Поводом стало требование Anthropic предоставить гарантии, что ее искусственный интеллект не будет использоваться для массовой слежки за американцами или развертывания автономного оружия.