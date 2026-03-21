Система ИИ Palantir получила статус ключевого проекта Пентагона

Решение было принято через несколько недель после того, как глава Пентагона Пит Хегсет назвал компанию Anthropic PBC угрозой для цепочки поставок. Поводом стало требование Anthropic предоставить гарантии, что ее искусственный интеллект не будет использоваться для массовой слежки за американцами или развертывания автономного оружия.