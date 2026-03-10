Anthropic подала в суд на Пентагон после признания угрозой для нацбезопасности
Компания Anthropic, специализирующаяся на создании систем ИИ, подала иск против Пентагона, его главы Пита Хегсета и ряда федеральных агентств. Компания оспаривает решение властей об ее признании «угрозой для цепочки поставок военного ведомства». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Иск подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. В нем разработчик ИИ-модели Claude утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа превысила свои полномочия, объявив Anthropic угрозой для национальной безопасности и фактически попытавшись расторгнуть ее федеральные контракты.
Конфликт между компанией и Пентагоном возник во время переговоров о контракте на использование ИИ-инструментов Anthropic. Компания настаивала на гарантиях того, что ее модели не будут применяться для массовой внутренней слежки или создания автономного оружия.
По данным WSJ, противостояние обострилось 27 февраля, когда Хегсет объявил о намерении внести Anthropic в список поставщиков, представляющих угрозу для цепочки поставок военного ведомства, – меры, которые обычно применяются к компаниям из стран-противников. Такой статус может создать проблемы для клиентов Anthropic, работающих с Пентагоном, поскольку им придется доказывать, что они не использовали модели компании в проектах минобороны.
Одновременно конфликт дал Anthropic определенные преимущества в борьбе за кадры на рынке ИИ. Как отмечает WSJ, по меньшей мере два топ-менеджера OpenAI покинули компанию после ее соглашения с Пентагоном, сославшись на расхождение ценностей.
В Пентагоне же не рассчитывают на восстановление сотрудничества. Заместитель министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Эмиль Майкл заявил Bloomberg, что иск компании был «ожидаемой реакцией» и вряд ли повлияет на позицию ведомства.
«Я не думаю, что возможен сценарий, при котором проблема будет решена таким образом. Переговоры окончены. Мы движемся дальше», – сказал он.
По словам Майкла, обеспокоенность Пентагона вызывает публичная позиция Anthropic, которая призывает ограничить использование ИИ в военных целях. В ведомстве считают, что такие требования могут означать попытку компании влиять на цепочку командования.
В Anthropic отвергли эти обвинения. Компания заявила, что все решения о военном применении технологий принимает Пентагон. При этом ИИ-разработчик готов сотрудничать с оборонным ведомством при условии соблюдения своих ограничений.