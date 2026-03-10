Anthropic подала в суд на Пентагон после признания угрозой для нацбезопасности

По данным WSJ, противостояние обострилось 27 февраля, когда Хегсет объявил о намерении внести Anthropic в список поставщиков, представляющих угрозу для цепочки поставок военного ведомства, – меры, которые обычно применяются к компаниям из стран-противников. Такой статус может создать проблемы для клиентов Anthropic, работающих с Пентагоном, поскольку им придется доказывать, что они не использовали модели компании в проектах минобороны.