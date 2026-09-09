Американская торговая палата поддержала форум с участием РФ, США и Германии
В Американской торговой палате в России поддержали проведение совместного с Россией, США и Германией бизнес-форума. Об этом заявил президент палаты Роберт Эйджи, передает ТАСС.
«Предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о проведении в 2027 г. трехстороннего бизнес-форума мы рассматриваем как позитивный и своевременный шаг. Любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, заслуживает внимания», – сказал он.
Эйджи считает, что привлечение Германии к диалогу как ключевой европейской экономики может создать «более широкую платформу для обсуждения вопросов, имеющих значение как для этих стран, так и для остального мира».
Дмитриев выступил с инициативой провести российско-германо-американский бизнес-форум 9 сентября. Это предложение стало реакцией на победу правой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт. Немецкая политическая сила выступает за восстановление связей с Москвой.