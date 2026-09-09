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Air Arabia планирует возобновить рейсы в Россию в октябре

Ксения Наумчик
TASS
TASS

Air Arabia возобновит полеты из ОАЭ в Россию в октябре, сообщили в авиакомпании.

Перевозчик с 8 октября восстановит ежедневное сообщение по маршруту Шарджа – Москва. С 12 декабря 2026 г. частота рейсов увеличится до двух в день.

В июле 2026 г. Air Arabia приостановила полеты в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что Air Arabia продлевает отмену рейсов в РФ на октябрь и декабрь. Бронирования на часть октябрьских рейсов уже сняты. В союзе подчеркнули, что фактически авиакомпания с 28 февраля, после начала конфликта между США и Ираном, «не выполняла регулярную полетную программу в Россию».

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