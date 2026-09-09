Air Arabia планирует возобновить рейсы в Россию в октябре

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что Air Arabia продлевает отмену рейсов в РФ на октябрь и декабрь. Бронирования на часть октябрьских рейсов уже сняты. В союзе подчеркнули, что фактически авиакомпания с 28 февраля, после начала конфликта между США и Ираном, «не выполняла регулярную полетную программу в Россию».