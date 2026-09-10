Профсоюз выступил против сборки оружия на заводах Renault

«Мы не радуемся тому, что многим работникам приставляют нож к горлу, говоря: либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод, и вас ждет безработица. Поэтому мы, с нашей стороны, однозначно не хотим повторять опыт прошлого, не хотим вновь переживать 1910-1930 гг. и, главное, их последствия», – сказал он (цитата по ТАСС).