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Профсоюз выступил против сборки оружия на заводах Renault

Максим Цуланов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Работники заводов автоконцерна Renault не хотят заниматься сборкой вооружений. Об этом сообщил представитель профсоюза CGT в Renault Флоран Гримальди.

«Мы не радуемся тому, что многим работникам приставляют нож к горлу, говоря: либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод, и вас ждет безработица. Поэтому мы, с нашей стороны, однозначно не хотим повторять опыт прошлого, не хотим вновь переживать 1910-1930 гг. и, главное, их последствия», – сказал он (цитата по ТАСС).

Гримальди считает, что в производстве оружия речь идет о наращивании «не сил сдерживания, а сил уничтожения». Таким образом он прокомментировал планы Renault по производству до 600 беспилотников в месяц с возможностью переноски до 500 кг взрывчатки. 

Renault объявила о планах производить до 600 беспилотников в месяц на своем заводе в Ле-Мане в феврале. Производственные мощности предполагается использовать на нужды вооруженных сил в случае конфликта в рамках партнерства с оборонной компанией Turgis Gaillard.

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