Трамп: американские автоконцерны начнут производить оружие

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. 3 марта глава Белого дома заявлял, что США имеют безграничный запас вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». The Wall Street Journal при этом писала летом 2025 г., что промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов.