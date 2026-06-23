Трамп: американские автоконцерны начнут производить оружие
Автоконцерны в США приступят к производству оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами.
По словам Трампа, General Motors заинтересована в производстве оружия и намерена перевести несколько заводов на новые технологии.
«Мы будем производить оружие. В том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое. И мы находимся в состоянии сильного экономического подъема в направлении производства оружия», – заявил глава Белого дома.
Трамп добавил, что некоторые автомобильные компании, «если у них есть избыточные мощности», заключают сделки по закупке и производству ракет, в частности Patriot.
18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. 3 марта глава Белого дома заявлял, что США имеют безграничный запас вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». The Wall Street Journal при этом писала летом 2025 г., что промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов.