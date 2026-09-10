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ОАК планирует подписать договор с Индией о локализации SJ-100 к концу года

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил, что лицензионное соглашение по производству самолета SJ-100 в Индии планируется подписать с корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) до конца текущего года. Об этом сообщил «Интерфакс».

«У нас есть местный партнер – HAL, с которым мы уже производим здесь самолеты Су-30 и МиГ-29. Я думаю, что мы до конца года с ними подпишем уже твердый лицензионный договор (по SJ-100. – "Ведомости"), там очень глубокая степень проработки», – сказал он.

Бадеха добавил, что сделка будет заключена в ближайшее время. Он предположил, что производство «Суперджетов» может быть также налажено в формате предприятия, контроль над которым будет осуществлять Индия. По его словам, индийской стороне может понадобиться около 100 самолетов SJ-100 в ближайшие 10 лет.

10 сентября госкорпорация «Ростех» сообщила, что планирует поставить индийским авиакомпаниям 85 самолетов Ил-114-300. Авиаперевозчик Pinnacle Air намерен приобрести 50 самолетов, а Sleek Aviation – 35. Поставки пройдут в рамках соглашения, заключенного на выставке «Иннопром. Индия».

ОАК и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics (HAL) подписали договор о совместной деятельности в области производства SJ-100 на территории Индии 28 января. 

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