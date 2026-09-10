ОАК планирует подписать договор с Индией о локализации SJ-100 к концу года

«У нас есть местный партнер – HAL, с которым мы уже производим здесь самолеты Су-30 и МиГ-29. Я думаю, что мы до конца года с ними подпишем уже твердый лицензионный договор (по SJ-100. – "Ведомости"), там очень глубокая степень проработки», – сказал он.