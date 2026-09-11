Bloomberg: американцы заняли все десять строчек индекса миллиардеров

1 июля стало известно, что с начала года состояние 20 богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд.