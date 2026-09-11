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Главная / Бизнес /

Bloomberg: американцы заняли все десять строчек индекса миллиардеров

Татьяна Мозолевская
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

В рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index по версии на 11 сентября остались только американцы, связанные преимущественно с технологической отраслью.

Первое место сохранил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $919 млрд. За ним следуют сооснователь Google Ларри Пейдж с $286 млрд и основатель Amazon Джефф Безос с $274 млрд. Четвертое место занимает сооснователь Google Сергей Брин ($266 млрд), пятое – основатель Dell Майкл Делл ($245 млрд).

В первую десятку также вошли основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг ($229 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($208 млрд), глава Nvidia Дженсен Хуанг ($181 млрд) и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($172 млрд). Все девять первых участников рейтинга Bloomberg относит к технологической отрасли.

Замыкает десятку глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с состоянием $144 млрд. Он стал единственным участником топ-10, которого Bloomberg относит не к технологической отрасли, а к диверсифицированному бизнесу.

1 июля стало известно, что с начала года состояние 20 богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд.

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