Bloomberg: американцы заняли все десять строчек индекса миллиардеров
В рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index по версии на 11 сентября остались только американцы, связанные преимущественно с технологической отраслью.
Первое место сохранил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $919 млрд. За ним следуют сооснователь Google Ларри Пейдж с $286 млрд и основатель Amazon Джефф Безос с $274 млрд. Четвертое место занимает сооснователь Google Сергей Брин ($266 млрд), пятое – основатель Dell Майкл Делл ($245 млрд).
В первую десятку также вошли основатель Meta
Замыкает десятку глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с состоянием $144 млрд. Он стал единственным участником топ-10, которого Bloomberg относит не к технологической отрасли, а к диверсифицированному бизнесу.
1 июля стало известно, что с начала года состояние 20 богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд.