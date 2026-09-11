Набиуллина допустила постепенное восстановление топливного рынка

Глава ЦБ отметила, что власти и предприятия предпринимают необходимые меры для восстановления выбывших мощностей. Одновременно принимаются меры по их защите. Эти действия позволяют регулятору закладывать постепенное улучшение ситуации на топливном рынке в базовый сценарий. При этом Банк России намерен следить за развитием ситуации.