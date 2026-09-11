Набиуллина допустила постепенное восстановление топливного рынка
Ситуация на российском топливном рынке будет постепенно стабилизироваться, а выбывшие производственные мощности – восстанавливаться до конца года. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
По ее словам, такой прогноз основан на мерах, которые принимают правительство и компании при его поддержке.
Глава ЦБ отметила, что власти и предприятия предпринимают необходимые меры для восстановления выбывших мощностей. Одновременно принимаются меры по их защите. Эти действия позволяют регулятору закладывать постепенное улучшение ситуации на топливном рынке в базовый сценарий. При этом Банк России намерен следить за развитием ситуации.
10 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики поручил максимально содействовать построению объектов защиты топливной инфраструктуры. Он призвал уделить особое внимание дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению сроков ремонта и восстановления НПЗ. Вице-премьер также обратил внимание на необходимость завершить работы по цифровому мониторингу топливного баланса. Данная мера позволит оценить реальную потребность регионов в топливе.
23 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России постоянно идет работа по усилению защищенности нефтеперерабатывающих предприятий. 8 сентября он поручил Минэнерго и ФАС проработать соглашения между независимыми АЗС и НПЗ для регулирования цен на топливо.