Турпоток из России на Хайнань за восемь месяцев вырос на 68,8%
Годовой прирост турпотока из России на китайский остров Хайнань увеличился на 68,8%, за январь – август его посетили рекордные 512 000 российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
По данным АТОР, в августе Хайнань принял около 66 000 туристов из России, что на 68% больше, чем годом ранее. Туроператоры также отмечают рост спроса: у некоторых компаний продажи туров на сентябрь увеличились на 60%.
Авиасообщение между Россией и Хайнанем расширяется. Как уточнила АТОР, с 3 сентября Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы в Хайкоу с трех до пяти в неделю. В Санью из Хайкоу можно доехать на скоростном поезде примерно за два часа. Прямые рейсы в Санью выполняет «Аэрофлот». Если динамика сохранится, по итогам 2026 г. турпоток из России на Хайнань может приблизиться к 700 000 человек.
1 сентября в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что за почти год после введения безвизового режима продажи туров в Китай у туроператоров выросли минимум на 50%, а у некоторых компаний – в несколько раз. При этом россияне стали чаще выбирать не только курорты Хайнаня, но и экскурсионные маршруты по материковому Китаю.
Турпоток китайских туристов в Россию также значительно вырос. 10 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что по итогам первого полугодия он увеличился в полтора раза, а в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Он отметил, что Россия создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР. Вице-премьер дополнил, что уже более 80 объектов в РФ, включая аэропорты, прошли сертификацию по стандартам приема китайских путешественников.