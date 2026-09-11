Турпоток из России на Хайнань за восемь месяцев вырос на 68,8%

Авиасообщение между Россией и Хайнанем расширяется. Как уточнила АТОР, с 3 сентября Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы в Хайкоу с трех до пяти в неделю. В Санью из Хайкоу можно доехать на скоростном поезде примерно за два часа. Прямые рейсы в Санью выполняет «Аэрофлот». Если динамика сохранится, по итогам 2026 г. турпоток из России на Хайнань может приблизиться к 700 000 человек.