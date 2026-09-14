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После запуска ВСМ в Петербург магистраль продолжится на других направлениях

Инна Шульгина
Феоктистов Дмитрий/фотохост-агентство ТАСС
Феоктистов Дмитрий/фотохост-агентство ТАСС

После строительства первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург Россия продолжит развивать сеть ВСМ. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на лекции просветительского марафона «Знание. Первые» на полях Международного форума молодежи.

«ВСМ – очень интересный проект. Безусловно, мы не закончим на Москва – Санкт-Петербурге. Есть еще много разных идей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, обсуждаются направления Москва – Минск, Москва – Екатеринбург и Москва – Адлер. Научные институты уже оценивают возможности реализации этих проектов.

К 2045 г. протяженность высокоскоростных магистралей в России превысит 4500 км, на них будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев «РИА Новости» летом 2025 г. Кроме Петербурга, ВСМ планируются в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.‍

В середине июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с Никитиным, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает проект строительства ВСМ Москва – Минск. Никитин тогда назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань самым эффективным с точки зрения экономики, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.

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