После запуска ВСМ в Петербург магистраль продолжится на других направлениях

В середине июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с Никитиным, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает проект строительства ВСМ Москва – Минск. Никитин тогда назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань самым эффективным с точки зрения экономики, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.