Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативе

Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативеНовые правила будут действовать до конца года
Российские власти разрешили производителям бензина и дизельного топлива засчитывать поставки электростанциям при выполнении обязательного норматива продаж на бирже. Новые правила будут действовать до конца 2026 г. Об этом сообщили в правительстве РФ, передает «РИА Новости».
Согласно постановлению, при расчете минимального норматива обязательных биржевых продаж производители смогут учитывать объемы топлива, реализованные по адресным биржевым сделкам, а также по внебиржевым договорам тепловым и электростанциям. Соответствующий документ уже подписан.
Мера распространяется на поставки бензина и дизеля, осуществляемые производителями в адрес тепловых и электростанций.
8 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Минэнерго и ФАС займутся проработкой соглашений между независимыми АЗС и НПЗ для регулировки цен на топливо. Также он поручил ведомствам продолжить контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4») при его продаже. Также Новак отметил, что необходимо и дальше формировать и развивать информационную систему мониторинга ситуации на рынке топлива.
Вице-премьер отмечал, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, он сообщил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна по сравнению с прошлой. Рынок получил дополнительные объемы с НПЗ, некоторые из них начали работу без ремонта. Он добавил, что правительство надеется, что ситуация с топливом будет и дальше развиваться в этом направлении.