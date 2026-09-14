Кабмин разрешил учитывать поставки топлива электростанциям в биржевом нормативе

Вице-премьер отмечал, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, он сообщил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна по сравнению с прошлой. Рынок получил дополнительные объемы с НПЗ, некоторые из них начали работу без ремонта. Он добавил, что правительство надеется, что ситуация с топливом будет и дальше развиваться в этом направлении.