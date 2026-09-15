КЛВЗ «Кристалл» опроверг связь штрафа Победкина с деятельностью компании
Решение суда оштрафовать председателя совета директоров ПАО «АГК» Павла Победкина на 450 000 руб. за уклонение от уплаты налогов не связано с компанией и входящим в нее Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл». Об этом предприятие сообщило в своем пресс-релизе.
По данным АГК, приговор касается деятельности ООО «Торговый дом Кристалл Забайкалье» и связанных с ним контрагентов в 2018–2020 гг. Победкин приобрел «КЛВЗ Кристалл» в апреле 2021 г.
Адвокат Победкина Дмитрий Баранников сообщил, что суд пока огласил только результативную часть приговора. После получения его полного текста и протокола заседания будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
Публичное акционерное общество «Алкогольная группа Кристалл» (ПАО «АГК») осуществляет холдинговую деятельность по управлению дочерними организациями – ООО «КЛВЗ Кристалл» (размер доли в уставном капитале – 99,9%) и ООО «Алтайская вершина» (100%), вместе с ними образуя Группу компаний ПАО «АГК». Группа ПАО «АГК» занимается производством и продажей алкогольных напитков.