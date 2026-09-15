КЛВЗ «Кристалл» опроверг связь штрафа Победкина с деятельностью компании

Решение суда оштрафовать председателя совета директоров ПАО «АГК» Павла Победкина на 450 000 руб. за уклонение от уплаты налогов не связано с компанией и входящим в нее Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл». Об этом предприятие сообщило в своем пресс-релизе.