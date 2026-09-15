WSJ: нефтяные компании США объявили начало глобального топливного кризиса

Днем ранее президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из РФ. Этот призыв прозвучал на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США. Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигала $8 за галлон.