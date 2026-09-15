WSJ: нефтяные компании США объявили начало глобального топливного кризиса
Нефтяные компании США заявили о начале глобального топливного кризиса, о котором отраслевые руководители предупреждали последние месяцы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отметили в издании, коммерческие запасы топлива в мире снижаются более полугода, тогда как возможности дальнейшего использования стратегических нефтяных резервов уже ограничены. Глава Chevron Майк Вирт заявил, что имеющиеся механизмы смягчения ценовых и поставочных рисков в значительной степени исчерпаны.
Дополнительным фактором стала атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, построенный в обход Ормузского пролива. По оценкам аналитиков, инцидент вывел с мирового рынка не менее 2,5 млн баррелей нефти в сутки. На этом фоне американский дизель подорожал до рекордных $6,23 за галлон, бензин – до $4,32.
Американская нефть за три недели прибавила 19%, приблизившись к отметке $101 за баррель. Ситуацию, по данным WSJ, осложняют конфликт с Ираном, атаки на нефтяные суда и инфраструктуру, а также увеличение закупок нефти Китаем после использования собственных запасов. Поставки дизеля остаются ограниченными из-за остановок НПЗ на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.
При этом Вирт не ожидает быстрого снижения цен на нефть. Основатель Quantum Capital Group Уил ВанЛо также отметил, что преимущество в переговорах обычно получает сторона, располагающая временем и готовая проявлять терпение.
14 сентября министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg связал рост цен на дизель с ударами по российской энергетике. По его мнению, также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается война США и Ирана, а также блокировка трафика энергоресурсов в Персидском заливе.
Днем ранее президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из РФ. Этот призыв прозвучал на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США. Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигала $8 за галлон.