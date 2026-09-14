Минэнерго США связало рост цен на дизель с ударами по энергетике России
Рост цен на дизель связан в том числе с ударами по российской энергетике. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg.
«Произошел огромный сбой в экспорте российского дизельного топлива. Они были значительным экспортером дизеля», – сказал он.
Также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается война США и Ирана, а также блокировка трафика энергоресурсов в Персидском заливе.
13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из РФ. Этот призыв прозвучал на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США. Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигала $8 за галлон.
Fox Business передавала, что у Республиканской партии США появилась «новая головная боль» перед промежуточными выборами в конгресс в связи с ростом цен на дизель.