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Главная / Политика /

Кремль заявил об отсутствии торгово-экономического сотрудничества с США

Ася Султанова

Россия и США пока не ведут торгово-экономического сотрудничества, и совместных реализованных проектов у них тоже нет. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сроки возможного восстановления контактов будут зависеть от развития ситуации вокруг украинского урегулирования.

По словам Пескова, Москва признательна американской стороне за миротворческие усилия и надеется на положительный результат. Кроме того, возобновление торгово-экономических связей было бы выгодно обеим странам. На уровне компаний интерес уже заметен.

8 сентября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что в силу конфиденциальности детали этого «конструктивного и откровенного» разговора раскрыты быть не могут. Но работа по разным каналам будет продолжена. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике. Трамп хотел бы, чтобы это случилось до окончания его президентского срока – января 2029 г.

5 сентября Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с Путиным. Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью журналистам, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине.

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