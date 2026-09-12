Кремль заявил об отсутствии торгово-экономического сотрудничества с США

8 сентября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что в силу конфиденциальности детали этого «конструктивного и откровенного» разговора раскрыты быть не могут. Но работа по разным каналам будет продолжена. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике. Трамп хотел бы, чтобы это случилось до окончания его президентского срока – января 2029 г.