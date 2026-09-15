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Главная / Бизнес /

Чемезов: новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям РФ в 2027 году

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Первые «Суперджет-100» (SJ-100) с двигателями ПД-8 начнут поставлять российскими авиакомпаниям во второй половине 2027 г. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Следующий год, вторая половина» – сказал он.

В мае «Ведомости» писали, что Минпромторг РФ ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ100. Допустимый налет в часах на одно воздушное судно (ВС) должен вырасти с 15 000–25 000 часов до 25 000–40 000 часов, срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет.

6 июля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) совместно с авиакомпаниями определит стоимость ремоторизации SSJ-100 на ПД-8.

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