Чемезов: новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям РФ в 2027 году

В мае «Ведомости» писали, что Минпромторг РФ ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ100. Допустимый налет в часах на одно воздушное судно (ВС) должен вырасти с 15 000–25 000 часов до 25 000–40 000 часов, срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет.