С Катаром расширят прямое авиасообщение за счет чартеров

22 июня все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в страны Ближнего Востока, в том числе в Катар. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов.