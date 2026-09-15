С Катаром расширят прямое авиасообщение за счет чартеров
Туроператор Fun&Sun и туристическое ведомство Катара Visit Qatar подписали меморандум о запуске прямой чартерной программы из России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Полеты в Доху планируется выполнять из Москвы и Екатеринбурга. Программа предварительно начнется в октябре 2026 г. и будет действовать в течение зимнего сезона 2026–2027 гг. Сейчас стороны ведут переговоры с потенциальными перевозчиками.
Ожидается, что за сезон чартеры перевезут в Катар более 22 000 российских туристов. Участники проекта также планируют совместную маркетинговую кампанию. Для туристического бизнеса будут организованы вебинары и роуд-шоу, а турагентствам предложат программы стимулирования продаж.
22 июня все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в страны Ближнего Востока, в том числе в Катар. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов.