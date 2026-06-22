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Главная / Бизнес /

Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока

Правда, полностью восстановить спрос получится лишь к осени
Валерия Кузьменко
Fadel Senna / AFP
Fadel Senna / AFP

Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны Ближнего Востока. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Эту информацию подтвердил и коммерческий директор «Tez Tour Россия» Воскан Арзуманов. 19 июня Минэкономразвития России разрешило участникам рынка восстановить реализацию туров в данный регион. В тот же день МИД России сообщило, что ведомство не видит необходимости сохранять рекомендации не ездить в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. В министерстве связали это с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в странах Персидского залива.

Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам 2025 г. стали ОАЭ. За прошлый год эту страну посетили 2,36 млн граждан России, тогда как совокупный турпоток в шесть государств региона, включая также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию, составил 2,58 млн человек, по данным пограничной службы ФСБ России. 

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