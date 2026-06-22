Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока

Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны Ближнего Востока. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Эту информацию подтвердил и коммерческий директор «Tez Tour Россия» Воскан Арзуманов. 19 июня Минэкономразвития России разрешило участникам рынка восстановить реализацию туров в данный регион. В тот же день МИД России сообщило, что ведомство не видит необходимости сохранять рекомендации не ездить в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. В министерстве связали это с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в странах Персидского залива.