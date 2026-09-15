Саудовская Аравия отменит часть поставок нефти в Европу в сентябре

15 сентября The Wall Street Journal писал, что нефтяные компании США заявили о начале глобального топливного кризиса, о котором отраслевые руководители предупреждали последние месяцы. Как отметили в издании, коммерческие запасы топлива в мире снижаются более полугода, тогда как возможности дальнейшего использования стратегических нефтяных резервов уже ограничены. Глава Chevron Майк Вирт заявил, что имеющиеся механизмы смягчения ценовых и поставочных рисков в значительной степени исчерпаны.