Саудовская Аравия отменит часть поставок нефти в Европу в сентябре
Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября, сообщила Reuters со ссылкой на три источника.
Решение принято на фоне остановки нефтепровода «Восток – Запад», который Саудовская Аравия закрыла после атаки на прошлой неделе. Кроме того, поставки осложняют атаки хуситов в Красном море и сохраняющиеся перебои в судоходстве через Ормузский пролив.
Saudi Aramco отказалась комментировать информацию об отмене части поставок, отмечает агентство.
15 сентября The Wall Street Journal писал, что нефтяные компании США заявили о начале глобального топливного кризиса, о котором отраслевые руководители предупреждали последние месяцы. Как отметили в издании, коммерческие запасы топлива в мире снижаются более полугода, тогда как возможности дальнейшего использования стратегических нефтяных резервов уже ограничены. Глава Chevron Майк Вирт заявил, что имеющиеся механизмы смягчения ценовых и поставочных рисков в значительной степени исчерпаны.
13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе «Шарура» на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры. 11 сентября хуситское движение «Ансар Аллах» установило контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим.