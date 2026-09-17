Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах бывшей супруги основателя «Русагро»

Сейчас суд рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова более 3,07 млрд руб., включая акции крупных компаний. Среди ответчиков также сестра Мошковича Юлия и племянник Сергей Трибунские – у них прокуратура просит изъять около 8 млн акций ПАО «Группа «Русагро». К Быковской предъявлено требование об изъятии денег со счетов.‍