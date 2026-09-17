Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах бывшей супруги основателя «Русагро»
Сейчас суд рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова более 3,07 млрд руб., включая акции крупных компаний. Среди ответчиков также сестра Мошковича Юлия и племянник Сергей Трибунские – у них прокуратура просит изъять около 8 млн акций ПАО «Группа «Русагро». К Быковской предъявлено требование об изъятии денег со счетов.
28 мая Росимущество передало контрольный пакет акций ПАО «Группа «Русагро» в управление «РСХБ-финанс» – управляющей компании Россельхозбанка. 5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к Мошковичу, его родственникам и Басову. В доход государства были обращены 470 млн принадлежащих Мошковичу обыкновенных акций ПАО «Русагро», почти 795 000 акций Быковской, около 73 млн акций Басова и т. д.
Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании. По подсчетам «Ведомостей», общая стоимость изъятых акций «Русагро» на 18:00 5 мая оценивалась в 68,533 млрд руб.