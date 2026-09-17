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Суд арестовал 4,1 млрд рублей на счетах бывшей супруги основателя «Русагро»

Инна Шульгина

Суд в Москве арестовал свыше 4,1 млрд руб. на счетах Натальи Быковской, бывшей супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы, озвученные на заседании.

Сейчас суд рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова более 3,07 млрд руб., включая акции крупных компаний. Среди ответчиков также сестра Мошковича Юлия и племянник Сергей Трибунские – у них прокуратура просит изъять около 8 млн акций ПАО «Группа «Русагро». К Быковской предъявлено требование об изъятии денег со счетов.‍

28 мая Росимущество передало контрольный пакет акций ПАО «Группа «Русагро» в управление «РСХБ-финанс» – управляющей компании Россельхозбанка. 5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к Мошковичу, его родственникам и Басову. В доход государства были обращены 470 млн принадлежащих Мошковичу обыкновенных акций ПАО «Русагро», почти 795 000 акций Быковской, около 73 млн акций Басова и т. д.

Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании. По подсчетам «Ведомостей», общая стоимость изъятых акций «Русагро» на 18:00 5 мая оценивалась в 68,533 млрд руб.

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