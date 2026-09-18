Крепкий рубль обвалил экспорт «Ростсельмаша»
Крепкий рубль сильно повредил экспорту сельхозтехники. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.
По его словам, в валютном исчислении за счет курса российские комбайны стали дороже примерно на 30%.
«Партнерам приходится объяснять, почему машина, которая раньше стоила условно $150 000, теперь стоит больше $200 000. Поэтому экспортный рынок для нас сейчас значительно меньше, чем мог бы быть», – сказал Бабкин.
«Ростсельмаш» приспосабливается к четвертому году снижения спроса: компания сокращает издержки и инвестиции, но продолжает работать над новыми моделями техники, отметил он. Бабкин связывает проблемы отрасли не только с состоянием рынка, но и с налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой политикой.