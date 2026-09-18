Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,592+0,13%MGTS1 470+2,08%KLVZ1,778+0,57%IMOEX2 260,64+0,52%RTSI842,69+0,52%RGBI112,58+0,12%RGBITR768,91+0,14%
Главная / Бизнес /

Крепкий рубль обвалил экспорт «Ростсельмаша»

Инна Шульгина

Крепкий рубль сильно повредил экспорту сельхозтехники. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

По его словам, в валютном исчислении за счет курса российские комбайны стали дороже примерно на 30%.

«Партнерам приходится объяснять, почему машина, которая раньше стоила условно $150 000, теперь стоит больше $200 000. Поэтому экспортный рынок для нас сейчас значительно меньше, чем мог бы быть», – сказал Бабкин.

«Ростсельмаш» приспосабливается к четвертому году снижения спроса: компания сокращает издержки и инвестиции, но продолжает работать над новыми моделями техники, отметил он. Бабкин связывает проблемы отрасли не только с состоянием рынка, но и с налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой политикой.‍

Читайте также:Константин Бабкин: «Сейчас мы проживаем стадию принятия»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь