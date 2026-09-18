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Главная / Бизнес /

ФНС попросила признать «Русский холодъ» банкротом

Ведомости

Омская инспекция ФНС 15 сентября подала в Арбитражный суд Алтайского края заявление о банкротстве АО «Русский холодъ» – головной компании ГК «Русский холод», одного из крупнейших производителей мороженого в России (бренды «Золотой пломбир», «Монарх»). Об этом говорится в карточке компании на портале «Федресурс», обратили внимание «Ведомости».

В отношении двух других активов группы – АО «Торговый дом "Русский холод"» и ООО «Алтайхолод» – иски о банкротстве уже рассматриваются, заявления поданы 2 июля.

В группу также входят ООО «Орбита» и ООО «Лагуна койл». С начала июня четыре из пяти юрлиц находятся в стадии ликвидации. Исключением стала «Орбита».‍

ГК «Русский холодъ» была основана в 1999 г. Две фабрики группы находятся в Москве и Барнауле, их общая мощность достигает 50 000 т продукции в год. В 2025 г. «Русский холодъ» занимал 10-ю позицию в рейтинге Национального союза производителей молока («Союзмолоко») с объемом выпуска 15 000 т. Показатель был на 25% ниже уровня предыдущего года. В конце 2025 г. группа выпускала более 150 видов продукции под брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх», «СССР», а также полуфабрикаты.

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