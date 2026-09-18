ФНС попросила признать «Русский холодъ» банкротом

ГК «Русский холодъ» была основана в 1999 г. Две фабрики группы находятся в Москве и Барнауле, их общая мощность достигает 50 000 т продукции в год. В 2025 г. «Русский холодъ» занимал 10-ю позицию в рейтинге Национального союза производителей молока («Союзмолоко») с объемом выпуска 15 000 т. Показатель был на 25% ниже уровня предыдущего года. В конце 2025 г. группа выпускала более 150 видов продукции под брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх», «СССР», а также полуфабрикаты.