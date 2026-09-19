В Новгородской области запустили предприятие по производству плит для ВСМ
В Новгородской области запустили первое в России серийное роботизированное производство рельсовых плит для высокоскоростных магистралей. Об этом сообщает правительство РФ. Плиты станут основой безбалластного пути первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Предприятие за год построил холдинг «Нацпроектстрой». Производство полностью роботизировано. Это позволяет выпускать многотонные конструкции с точностью до половины мм. Изделия рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне от -50 до +50 градусов и на движение поездов со скоростью до 400 км/ч. Мощность предприятия составит около 100 000 плит в год – до 320 изделий в сутки. На заводе создали более 900 рабочих мест. Технологии и компетенции, созданные на этом производстве, используют при развитии сети ВСМ в России.
Глава Минтранса Андрей Никитин, присутствовавший на открытии, сообщил, что верхняя высокотехнологичная плита обеспечит безопасность движения и скорости, заложенные в высокоскоростной магистрали. Она собирает информацию о себе и о движении, а передавать ее сможет в течение 50 лет. Министр назвал ее «практически цифровым планшетом из бетона». Среди ближайших задач своего ведомства Никитин назвал запуск тестового движения между Тверью и Москвой. Это первый опытный участок, где предстоит отрабатывать связку «колесо – рельс». Он отметил, что сделать это будет невозможно без наличия такой технологии и производства.
17 сентября Главгосэкспертиза России одобрила очередной этап строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Согласно документу, положительное решение получено на строительство дополнительных путей на участке Санкт-Петербург-Главный – Обухово II. Эти пути предназначены для специализированного пассажирского сообщения.