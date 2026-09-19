В Новгородской области запустили предприятие по производству плит для ВСМ

Глава Минтранса Андрей Никитин, присутствовавший на открытии, сообщил, что верхняя высокотехнологичная плита обеспечит безопасность движения и скорости, заложенные в высокоскоростной магистрали. Она собирает информацию о себе и о движении, а передавать ее сможет в течение 50 лет. Министр назвал ее «практически цифровым планшетом из бетона». Среди ближайших задач своего ведомства Никитин назвал запуск тестового движения между Тверью и Москвой. Это первый опытный участок, где предстоит отрабатывать связку «колесо – рельс». Он отметил, что сделать это будет невозможно без наличия такой технологии и производства.