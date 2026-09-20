Никитин назвал МС-21 «показателем технологического суверенитета России»
Создание российских самолетов МС-21 является показателем технологического суверенитета России. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Прорыв технологический, показатель технологического суверенитета», – сказал он (цитата по ИС «Вести»).
Никитин говорил, что первые МС-21 будут задействованы на направлениях из Москвы в города европейской части России, а также в Поволжье, в Казань, в Самару и Нижний Новгород, дальше география будет расширяться – по мере роста поставок судов.