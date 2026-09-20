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Никитин назвал МС-21 «показателем технологического суверенитета России»

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Создание российских самолетов МС-21 является показателем технологического суверенитета России. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Прорыв технологический, показатель технологического суверенитета», – сказал он (цитата по ИС «Вести»).

Он добавил, что «Аэрофлот» взял на себя «очень важную миссию быть первым». По условиям контракта с «Ростехом» российская авиакомпания получит 90 самолетов в период с 2029 по 2032 г.

Никитин говорил, что первые МС-21 будут задействованы на направлениях из Москвы в города европейской части России, а также в Поволжье, в Казань, в Самару и Нижний Новгород, дальше география будет расширяться – по мере роста поставок судов.

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