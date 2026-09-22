WB Taxi тестирует запуск в Армении
Сервис заказа поездок WB Taxi открыл ранний доступ для пользователей в Ереване. В ближайшие недели компания рассчитывает запустить приложение на широкую аудиторию, сообщил «Ведомостям» представитель группы RWB.
На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Другие пользователи смогут скачать приложение WB Taxi из Google Play и App Store и пока отправить заявку для включения в лист ожидания.
В компании рассказали, что сервис предлагает три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти» (позволяет искать свободную машину в сразу во всех категориях). Кроме того, действует система привилегий: при оплате поездок картой через приложения начисляются бонусные баллы, которые можно потратить на следующую поездку. Новые пользователи получат 1500 приветственных бонусных баллов при регистрации.
Водителям WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, сниженную комиссию агрегатора для партера, регулярные выплаты и возможность получить дополнительный доход при соблюдении условий сотрудничества с сервисом.
27 марта WB Taxi стало доступно в Киргизии. На первом этапе сервис тоже работал в формате «закрытого клуба», чтобы обеспечить контролируемый старт. Сервис уже работает в Узбекистане и Белоруссии.