WB Taxi тестирует запуск в Армении

В компании рассказали, что сервис предлагает три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти» (позволяет искать свободную машину в сразу во всех категориях). Кроме того, действует система привилегий: при оплате поездок картой через приложения начисляются бонусные баллы, которые можно потратить на следующую поездку. Новые пользователи получат 1500 приветственных бонусных баллов при регистрации.