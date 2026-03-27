WB Taxi стало доступно в Киргизии
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) сообщила о запуске сервиса заказа такси WB Taxi в Киргизии.
На первом этапе сервис будет работать в формате «закрытого клуба», чтобы обеспечить контролируемый старт. В первую волну вошли сотрудники и партнеры компании. Доступ предоставляется по приглашениям и через лист ожидания после установки приложения из Google Play и App Store.
В WB Taxi действует программа лояльности. При оплате поездок банковской картой через приложение пользователю начисляется кешбэк в размере 30% бонусными баллами. Один балл равен одному сому, их можно использовать при оплате поездки по карте до 99% от ее стоимости. При регистрации новые клиенты получают 250 приветственных бонусов.
Пользователям сервиса доступны тарифы «стандарт», «комфорт» и «мульти». В приложении есть круглосуточная голосовая поддержка и чат для вопросов и обратной связи.
Приложение доступно для скачивания и в России. Его использует команда разработчиков для поддержки и развития платформы.
В июле 2025 г. Wildberries запустил бета-тестирование WB Taxi в Минске, чтобы протестировать сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Финальный этап тестирования продукта продлится несколько месяцев. Он предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи и оценку соответствия сервиса первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию.