WB Taxi стало доступно в Киргизии

В WB Taxi действует программа лояльности. При оплате поездок банковской картой через приложение пользователю начисляется кешбэк в размере 30% бонусными баллами. Один балл равен одному сому, их можно использовать при оплате поездки по карте до 99% от ее стоимости. При регистрации новые клиенты получают 250 приветственных бонусов.