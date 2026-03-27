Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

WB Taxi стало доступно в Киргизии

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) сообщила о запуске сервиса заказа такси WB Taxi в Киргизии.

На первом этапе сервис будет работать в формате «закрытого клуба», чтобы обеспечить контролируемый старт. В первую волну вошли сотрудники и партнеры компании. Доступ предоставляется по приглашениям и через лист ожидания после установки приложения из Google Play и App Store.

В WB Taxi действует программа лояльности. При оплате поездок банковской картой через приложение пользователю начисляется кешбэк в размере 30% бонусными баллами. Один балл равен одному сому, их можно использовать при оплате поездки по карте до 99% от ее стоимости. При регистрации новые клиенты получают 250 приветственных бонусов.

Пользователям сервиса доступны тарифы «стандарт», «комфорт» и «мульти». В приложении есть круглосуточная голосовая поддержка и чат для вопросов и обратной связи.

Приложение доступно для скачивания и в России. Его использует команда разработчиков для поддержки и развития платформы.

В июле 2025 г. Wildberries запустил бета-тестирование WB Taxi в Минске, чтобы протестировать сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Финальный этап тестирования продукта продлится несколько месяцев. Он предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи и оценку соответствия сервиса первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте