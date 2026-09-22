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«Русал» собирается ввести новую формулу ценообразования с 1 октября

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Русал» предложил потребителям внутреннего рынка перейти на новую формулу ценообразования на первичный алюминий с 1 октября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на участника конференции, на которой выступал глава ТД «Русал» Роман Рыбалов.

Новая модель учитывает актуальную структуру экспорта компании – сейчас более 74% продаж приходится на Азию. «Русал» предложил цену LME за 30 дней уравновесить комбинацией из четырех индикаторов – региональных премий, включая базисы Роттердама и MJP (основные японские порты), ценой Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) и долями соответствующих регионов в продажах «Русала».

Бенчмарком для внутреннего рынка компания предложила считать цену первичного алюминия с доставкой со своих сибирских заводов в Приволжский федеральный округ, где расположено 42% отечественного потребления. «Русал» рассчитывает, что новая формула даст потребителям скидку примерно в $70 на тонну – цена с учетом премии может снизиться с $3601 до $3531 за тонну. Расчеты будут действовать до первого полугодия 2027 г., после чего региональные доли планируется уточнить.

15 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении группы «Русал», так как компания не выполнила требования после получения предупреждения. Дело в том, что ведомство увидело в модели ценообразования признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку она ставит российских переработчиков в невыгодные условия – отечественные предприятия платят за алюминий больше, чем иностранные.

«Интерфакс» пишет, что служба продолжает прорабатывать с «Русалом» и потребителями формулу, которая будет учитывать интересы всех участников рынка. Также продолжается рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. В компании цену считают экономически обоснованной, «Русал», по словам Рыбалова, имеет право предложить эту экономически обоснованную цену потребителям.

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