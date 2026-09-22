«Русал» собирается ввести новую формулу ценообразования с 1 октября

Бенчмарком для внутреннего рынка компания предложила считать цену первичного алюминия с доставкой со своих сибирских заводов в Приволжский федеральный округ, где расположено 42% отечественного потребления. «Русал» рассчитывает, что новая формула даст потребителям скидку примерно в $70 на тонну – цена с учетом премии может снизиться с $3601 до $3531 за тонну. Расчеты будут действовать до первого полугодия 2027 г., после чего региональные доли планируется уточнить.