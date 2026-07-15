ФАС возбудила дело в отношении «Русала»
По данным надзорной службы, нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия. Условия компании подразумевали, что цены на товар для российских потребителей превышали экспортные. ФАС уточнила, что «Русал» при формировании цен учитывал региональную премию, которая основана на европейском ценовом показателе. При этом сейчас российский алюминий поставляется в основном на азиатские рынки.
«Такая модель ценообразования содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку ставит российских переработчиков в невыгодные условия – отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные», – подчеркнуло ведомство.
Группа компаний получила предупреждение о необходимости скорректировать цены, два раза ходатайствовала о продлении срока его исполнения, но так и не выполнила требования. Если в рамках расследования антимонопольного дела нарушения «Русала» будут подтверждены, группа получит оборотный штраф.
Предупреждение было выдано «Русалу» 30 марта. Тогда ФАС отмечала, что рынок Европы уже утратил репрезентативность для РФ, а экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.