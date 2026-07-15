ФАС возбудила дело в отношении «Русала»

По данным надзорной службы, нарушения были выявлены в договорах на поставку алюминия. Условия компании подразумевали, что цены на товар для российских потребителей превышали экспортные. ФАС уточнила, что «Русал» при формировании цен учитывал региональную премию, которая основана на европейском ценовом показателе. При этом сейчас российский алюминий поставляется в основном на азиатские рынки.