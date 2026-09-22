«Глобус» построит в Московском регионе новый гипермаркет за 4 млрд рублей

2 июня МКПАО «Лента» объявило о покупке компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей». Сделка была структурирована без денежной составляющей, так как «Лента» принимает на себя долговые обязательства компании. В контур приобретения вошли 75 гипермаркетов «О’кей» общей торговой площадью 478 000 кв. м, а также четыре распределительных центра общей площадью 107 000 кв. м. По данным «Инфолайна», после завершения сделки доля «Ленты» в этом сегменте вырастет до 39%.