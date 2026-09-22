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«Глобус» построит в Московском регионе новый гипермаркет за 4 млрд рублей

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Гиперглобус» планирует инвестировать более 4 млрд руб. в строительство нового гипермаркета в Московском регионе, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Новый гипермаркет станет 22-м «Глобусом» в России. Его площадь составит 24 000 кв. м, из которых около трети займет торговый зал. Остальные помещения запланированы для ресторана на 600 посадочных мест, а также для производственных цехов и складской логистики.

Открытие планируется во втором полугодии 2027 г. Все необходимые документы будут подписаны в ближайшие пару месяцев и тогда начнется работа, рассказали в компании.

В «Гиперглобусе» напомнили, что в апреле был расширен логистический центр в Пушкино в Московской области, а в июле открыт гипермаркет в Туле. В 2026 г. объем прямых инвестиций достигнет 5 млрд руб., отметили в компании.

2 июня МКПАО «Лента» объявило о покупке компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей». Сделка была структурирована без денежной составляющей, так как «Лента» принимает на себя долговые обязательства компании. В контур приобретения вошли 75 гипермаркетов «О’кей» общей торговой площадью 478 000 кв. м, а также четыре распределительных центра общей площадью 107 000 кв. м. По данным «Инфолайна», после завершения сделки доля «Ленты» в этом сегменте вырастет до 39%.

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