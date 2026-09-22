Акции «Газпрома» подорожали до 100 рублей впервые с июля
Акции ПАО «Газпром» в моменте подорожали до 100,55 руб. Последний раз ценные бумаги компании торговались выше 100 руб. июля.
По состоянию на 17:10 мск котировки «Газпрома» выросли на 3,06% за день. Акции торгуются по 100,15 руб. за штуку. За месяц их стоимость выросла на 19,24%.
22 сентября прошел совет директоров «Газпрома», на котором был рассмотрен вопрос о производстве и поставках сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, они обсудили процесс газификации сельских территорий. Правлению было поручено продолжить эту работу.
22 июня акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. Такого не случалось с ноября 2008 г. Котировки снизились на 6,4% до 99,87 руб.