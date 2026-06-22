Акции «Газпрома» упали ниже 100 рублей впервые с 2008 года
Акции ПАО «Газпром» на Момбирже упали ниже 100 руб. за штуку впервые с ноября 2008 г.
Котировки снизились на 6,4% до 99,87 руб. По данным на 16:39 мск, акции торгуются по 100,06 руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 20%.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.