Минэк назвал восемь холдингов для возможного переезда из Москвы
Минэкономразвития определило восемь крупных холдингов, отдельные структуры которых могут рассматриваться для перемещения из Москвы в регионы. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам министра, ведомство установило критерии для дальнейшей работы: в московском штате компании должно быть не менее 2000 сотрудников, при этом организация не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу. Решетников объяснил, что промышленный и оборонно-промышленный комплекс решили пока не включать в такую работу, чтобы не нарушать текущий ритм деятельности предприятий.
В результате в фокусе Минэкономразвития оказались восемь крупных холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний, расположенных в Москве, а общее количество рабочих мест составляет 270 000. При этом министр отметил, что не все они связаны непосредственно с управленческими функциями.
В перечень вошли:
РЖД,
«Почта России»,
«Россети»,
«Роснефть»,
«Интер РАО»,
«Зарубежнефть».
10 сентября «Ведомости» писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ответила на вопросы бизнеса о нюансах оценки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний в ходе совместного заседания на площадке делового объединения «Опора России». За время фактической работы сервиса с 2023 г. ФНС получила 772 000 запросов в отношении юрлиц и 87 000 в отношении ИП, рассказал начальник управления специальных проектов Сергей Дубачев. В среднем в день обрабатывается 2827 обращений, что в 12 раз больше, чем годом ранее. ФНС получила полномочия по оценке финансово-экономического состояния компаний в 2026 г. Это помогает в первую очередь снизить риски неисполнения государственных контрактов, затраты бизнеса на проверочные мероприятия, государственные расходы и административную нагрузку, пояснял глава ФНС Даниил Егоров.