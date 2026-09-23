Минэк назвал восемь холдингов для возможного переезда из Москвы

10 сентября «Ведомости» писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ответила на вопросы бизнеса о нюансах оценки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний в ходе совместного заседания на площадке делового объединения «Опора России». За время фактической работы сервиса с 2023 г. ФНС получила 772 000 запросов в отношении юрлиц и 87 000 в отношении ИП, рассказал начальник управления специальных проектов Сергей Дубачев. В среднем в день обрабатывается 2827 обращений, что в 12 раз больше, чем годом ранее. ФНС получила полномочия по оценке финансово-экономического состояния компаний в 2026 г. Это помогает в первую очередь снизить риски неисполнения государственных контрактов, затраты бизнеса на проверочные мероприятия, государственные расходы и административную нагрузку, пояснял глава ФНС Даниил Егоров.