Феликс Евтушенков назначен президентом АФК «Система»

Евтушенков-младший родился 14 ноября 1978 г. в Москве. Его отец, Владимир Евтушенков, является основателем АФК «Система». В 2000 г. окончил Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция», в 2013 г. окончил РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, квалификация - менеджер нефтегазового предприятия. В 1999-2000 гг. работал специалистом юридической службы АФК «Система». С 2008 г. - вице-президент, с 2012 по 2018 г. - первый вице-президент АФК «Система».