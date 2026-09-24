Феликс Евтушенков назначен президентом АФК «Система»
Совет директоров АФК «Система» назначил Феликса Евтушенкова президентом корпорации. Об этом сообщили в компании.
Тагир Ситдеков, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в корпорации.
Феликс Евтушенков работает в группе с 1999 г. и имеет многолетний опыт управления активами в ключевых для корпорации отраслях. С 2008 г. он руководил бизнес-единицей «Потребительские активы», а с 2011 г. – бизнес-единицей «Базовые активы», где курировал промышленные и технологические компании группы.
В 2019-2023 гг. Феликс Евтушенков возглавлял совет директоров телекоммуникационного актива АФК «Система». При его участии был создан флагман отечественной индустрии полупроводников, а также начались первые инвестиции корпорации в робототехнику.
Евтушенков-младший родился 14 ноября 1978 г. в Москве. Его отец, Владимир Евтушенков, является основателем АФК «Система». В 2000 г. окончил Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция», в 2013 г. окончил РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, квалификация - менеджер нефтегазового предприятия. В 1999-2000 гг. работал специалистом юридической службы АФК «Система». С 2008 г. - вице-президент, с 2012 по 2018 г. - первый вице-президент АФК «Система».
В 2018 г. его отец передал ему 2,5 % уставного капитала АФК «Система», доведя долю последнего до 5,18 %. С 2018 г. являлся неисполнительным директором и членом совета директоров АФК «Система», а также председателем попечительского совета благотворительного фонда «Система». С 2019 по апрель 2023 г. был председателем совета директоров компании МТС. 17 апреля 2023 г. уведомил о добровольном сложении полномочий председателя и члена совета директоров компании. 23 июля 2026 г. попал в список физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет антироссийских санкций.