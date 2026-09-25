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Tez Tour восстановил личные кабинеты турагентов после хакерской атаки

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Tez Tour восстановил доступ турагентов к личным кабинетам после хакерской атаки. Оформленные ранее заявки на туры не пострадали, сообщил «Вестнику АТОР» коммерческий директор туроператора Воскан Арзуманов.

В целях безопасности компания сбросила пароли от личных кабинетов. Новые данные для входа направляются турагентам с официального адреса туроператора. Почта и телефоны Tez Tour работают в обычном режиме. Для обычных пользователей бронирование пока остается недоступным, срок его восстановления компания не называет. Источник атаки, по словам Арзуманова, пока не установлен.

Сайт Tez Tour подвергся хакерской атаке 15 сентября. Тогда компания заявила, что признаков компрометации данных туристов и партнеров не обнаружено, а корпоративную ERP-систему удалось своевременно изолировать. Действующие бронирования продолжили обслуживаться в штатном режиме.

На фоне роста числа атак на российский бизнес в первом полугодии 2026 г. количество веб-атак на сайты и приложения компаний увеличилось на 27%, до 849,7 млн, следует из исследования WMX и Servicepipe.

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