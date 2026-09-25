Tez Tour восстановил личные кабинеты турагентов после хакерской атаки

В целях безопасности компания сбросила пароли от личных кабинетов. Новые данные для входа направляются турагентам с официального адреса туроператора. Почта и телефоны Tez Tour работают в обычном режиме. Для обычных пользователей бронирование пока остается недоступным, срок его восстановления компания не называет. Источник атаки, по словам Арзуманова, пока не установлен.