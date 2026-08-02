Веб-атаки на компании стали многоэтапными: что это значит

Многоэтапные атаки характеризуются последовательностью нескольких действий, начиная от разведки инфраструктуры, вывода ее из строя и до дальнейшего нарушения работы отдельных подразделений в компании. Например, сначала злоумышленники попадают в контур организации с помощью фишинга (кражи личных данных, паролей или номеров банковских карт с помощью поддельных сайтов и писем), рассказывает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов. Это делает уязвимой внешнюю часть и дает доступ к учетной записи. Затем злоумышленники повышают привилегии у скомпрометированного аккаунта, закрепляются в инфраструктуре, перемещаются между системами и только после этого похищают данные, шифруют ресурсы или нарушают работу компании, говорит он. В таком режиме хакеры могут находиться внутри компании около года, предупреждает эксперт.