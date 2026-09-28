Доля отсроченных выплат за поставки продукции достигла половины выручки рыбаков

Доля отсроченных выплат за поставки продукции достигла половины выручки рыбаковОтрасль теряет контроль над рынками сбыта, считает президент ВАРПЭ
Доля отсроченных платежей покупателей продукции рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий достигла почти половины отраслевой выручки, заявил в интервью «Ведомостям» глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Начиная с 2022 г., дебиторская задолженность составляет примерно 45–50% отраслевой выручки. «Такой высокий показатель означает, что предприятия не получают своевременно деньги за отгруженную продукцию: отрасль в определенной степени утратила контроль над рынками сбыта и своими издержками», – считает Герман Зверев. По итогам прошлого года дебиторская задолженность составляла 304 млрд руб., в 2024 г. – 310 млрд руб. Значительный рост дебиторской задолженности – «тревожный звонок», считает глава ВАРПЭ.
Не первый год проблемой является и увеличивающаяся кредитная нагрузка. По данным ЕМИСС, в 2022 г. на обслуживание кредитов и займов было направлено 16,8 млрд руб., в 2023 г. – 28 млрд руб., в 2024 г. – 51 млрд руб., в 2025 г. – 62 млрд руб. За три года ежегодные платежи банкам выросли почти в четыре раза и сейчас сопоставимы с налоговыми платежами. При этом операционный денежный поток за тот же период увеличился всего в 1,2 раза.
По словам Зверева, кредиторская задолженность ощутимее всего проявляется в деятельности предприятий, реализующих за счет заемных средств инвестпроекты в рамках программы инвестиционных квот, а также предприятий, добывающих тихоокеанских лососей.
Кроме того, более двух третей затрат рыбодобытчиков приходится на покупку топлива и на оплату труда. Неконтролируемый рост издержек и утрата власти на рынке сбыта означают, что отрасль теряет характерную для нее в предшествующее десятилетие высокую маржинальность, считает глава ВАРПЭ.
По данным Росстата, доля организаций, занятых рыболовством, которые по итогам 2017 г. получили прибыль до налогообложения, составила 86%. По итогам 2025 г. доля таких компаний снизилась до 74,02%. Сократилась и доля прибыльных рыбоводческих организаций – с 80% до 58,06% за тот же период.