Доля отсроченных выплат за поставки продукции достигла половины выручки рыбаков

Не первый год проблемой является и увеличивающаяся кредитная нагрузка. По данным ЕМИСС, в 2022 г. на обслуживание кредитов и займов было направлено 16,8 млрд руб., в 2023 г. – 28 млрд руб., в 2024 г. – 51 млрд руб., в 2025 г. – 62 млрд руб. За три года ежегодные платежи банкам выросли почти в четыре раза и сейчас сопоставимы с налоговыми платежами. При этом операционный денежный поток за тот же период увеличился всего в 1,2 раза.