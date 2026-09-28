Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,56+0,4%VEON-RX71,1-2,07%UTAR8,47+0,83%IMOEX2 251,67-0,98%RTSI841,02-0,98%RGBI111,8-0,38%RGBITR766,33-0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство увеличило предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство увеличело предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть для физлиц до 50 кВт, для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее максимальная мощность, которую объекты микрогенерации могли выдавать в электросеть, составляла не более 15 кВт для всех категорий потребителей.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что изменения создадут дополнительные стимулы для развития микрогенерации. В частности, компании смогут активнее устанавливать солнечные электростанции на производственных объектах и в торговых точках, а собственники многоквартирных домов – использовать фасадные и крышные решения.

По данным правительства, развитие распределенной микрогенерации также позволит снизить нагрузку на электросети в часы максимального потребления и повысить надежность электроснабжения в регионах с локальным дефицитом электроэнергии.

Одновременно кабмин изменил правила технологического присоединения к электросетям и порядок использования общего имущества в многоквартирных домах. Нововведения приняты во исполнение закона от 26 июня 2026 г., который в том числе снял ограничения на использование микрогенерации в многоквартирных домах в части общего имущества собственников.

23 сентября «Ведомости» писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, предусматривающий учет расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь