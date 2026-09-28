Правительство увеличило предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть
Правительство увеличело предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть для физлиц до 50 кВт, для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Ранее максимальная мощность, которую объекты микрогенерации могли выдавать в электросеть, составляла не более 15 кВт для всех категорий потребителей.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что изменения создадут дополнительные стимулы для развития микрогенерации. В частности, компании смогут активнее устанавливать солнечные электростанции на производственных объектах и в торговых точках, а собственники многоквартирных домов – использовать фасадные и крышные решения.
По данным правительства, развитие распределенной микрогенерации также позволит снизить нагрузку на электросети в часы максимального потребления и повысить надежность электроснабжения в регионах с локальным дефицитом электроэнергии.
Одновременно кабмин изменил правила технологического присоединения к электросетям и порядок использования общего имущества в многоквартирных домах. Нововведения приняты во исполнение закона от 26 июня 2026 г., который в том числе снял ограничения на использование микрогенерации в многоквартирных домах в части общего имущества собственников.
23 сентября «Ведомости» писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, предусматривающий учет расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей.