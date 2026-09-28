Правительство увеличило предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть

Одновременно кабмин изменил правила технологического присоединения к электросетям и порядок использования общего имущества в многоквартирных домах. Нововведения приняты во исполнение закона от 26 июня 2026 г., который в том числе снял ограничения на использование микрогенерации в многоквартирных домах в части общего имущества собственников.