«Промомед» вывел на рынок Киргизии препарат для лечения ожирения

До регистрации «Тирзетты» в Киргизии не было подобных лекарственных средств. В «Промомеде» рассказали, что производство тирзепатида происходит по полному циклу на площадке предприятия «Биохимик» в Саранске. В составе препарата отсутствуют консерванты, включая фенол и бензиловый спирт, способные при длительной терапии накапливаться в организме и потенциально провоцировать нежелательные эффекты.