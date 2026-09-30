«Промомед» вывел на рынок Киргизии препарат для лечения ожирения
Биофармацевтическая компания «Промомед» получила в Киргизии регистрационное удостоверение на препарат «Тирзетта», предназначенный для лечения ожирения. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Действующее вещество в составе препарата – тирзепатид. Он является первым в своем классе двойным агонистом рецепторов ГПП-1 и ГИП, за счет чего препарат снижает аппетит, способствует уменьшению массы тела преимущественно за счет жировой ткани, а также помогает удерживать глюкозу крови в целевом диапазоне.
До регистрации «Тирзетты» в Киргизии не было подобных лекарственных средств. В «Промомеде» рассказали, что производство тирзепатида происходит по полному циклу на площадке предприятия «Биохимик» в Саранске. В составе препарата отсутствуют консерванты, включая фенол и бензиловый спирт, способные при длительной терапии накапливаться в организме и потенциально провоцировать нежелательные эффекты.
Исполнительный директор компании Эдуард Касьян напомнил, что по данным ВОЗ за 2024 г., избыточная масса тела отмечается у 56% взрослого населения страны при среднемировом показателе 45%. В период с 2020 по 2024 гг. показатель вырос 52% до 56%.
«Ведомости» писали, что в I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса ГПП-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. По данным аналитической компании IQData, они достигли 20,3 млрд руб.