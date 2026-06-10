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Терапия аналогами оземпика увеличивает риски незапланированных беременностей

Врачи рекомендуют женщинам уделять внимание рациональной контрацепции
Виктория Ларченко
Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC
Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Препараты для похудения, в том числе оземпик и его аналоги с МНН семаглутид, повышают фертильность у женщин, которые ранее из-за лишнего веса не могли забеременеть. Об этом сообщила заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Евгения Ших на пресс-конференции.

Этот тезис подтверждается в обзоре более 10 исследований влияния приема препаратов из группы ГПП-1 агонистов (см. врез) на репродуктивные показатели в разных странах. Статья была опубликована в Международном журнале молекулярных наук (IJMS) в 2024 г., в ней рассмотрен эффект от приема дулаглутида, лираглутида, семаглутида и других лекарств для снижения веса.

В норме яичники синтезируют и женские (эстрогены, прогестерон), и мужские (андрогены) половые гормоны. Критическое повышение массы тела приводит к инсулинорезистентности, а та, в свою очередь, к увеличению синтеза андрогенов, говорится в опубликованной в журнале «Ожирение и метаболизм» статье ученых из Санкт-Петербургского медуниверситета. В результате женская репродуктивная функция нарушается. Восстановить фертильность в этом случае возможно благодаря снижению веса, следует из публикации.

Даже 15%-ное снижение массы тела способно существенно улучшить гормональный фон, сказала «Ведомостям» гинеколог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Тихонова. У женщин репродуктивного возраста, получающих терапию инкретинами (в их число входят препараты из группы ГПП-1), снижается инсулинорезистентность и восстанавливается овуляция, продолжила Ших. Это особенно характерно для пациенток с полиэндокринным метаболическим овариальным синдромом (ранее – синдром поликистозных яичников), добавила она.

Препараты группы ГПП-1 агонистов

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 – препараты, которые разрабатывались для лечения сахарного диабета II типа. Сейчас они используются и в терапии ожирения. К ним относятся семаглутид, тирзепатид, лираглутид и дулаглутид.

В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса ГПП-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. По данным аналитической компании IQData, они достигли 20,3 млрд руб.

Признаки восстановления овуляции у женщин появляются в среднем через 1–3 месяца после начала эффективного снижения веса, уточнила Тихонова. При этом фертильность может остаться низкой из-за сопутствующих заболеваний, нарушающих правильную работу яичников пациентки.

Пациентки, у которых овуляция отсутствует годами, часто не задумываются о предохранении – и их сложно убедить в необходимости контрацепции даже на консультации врача, добавила акушер-гинеколог Ольга Крумкач на пресс-конференции «Гедеон Рихтер». Из-за этого терапия ГПП-1 может приводить к незапланированным беременностям, считает Ших. При этом данных о влиянии таких лекарств на развитие плода пока что нет, указала она. Участие беременных в клинических исследованиях в России запрещено и информация о побочных эффектах ГПП-1 в этой группе появится только через 2–3 года, когда накопятся данные об их применении в клинической практике, пояснила Ших.

Эффективность средств контрацепции

Наименее эффективными для предотвращения беременности считаются презервативы и календарный метод – расчет времени наиболее благоприятного для зачатия периода исходя из длительности менструального цикла. Они обеспечивают защиту в 82–87 и 76% случаев соответственно, следует из индекса Перля. Он показывает, сколько из 100 женщин забеременели при использовании метода контрацепции в течение года. Надежными считаются подкожные импланты (предотвращают беременность в 99,95% случаев), медные (99,2–99,4%) и гормональные (99,8–99,9%) внутриматочные системы.

Рациональная контрацепция как метод планирования семьи играет значимую роль в профилактике нежеланной беременности и сохранении репродуктивного здоровья женщины, считает главный внештатный специалист Минздрава по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина.

По словам Тихоновой, до начала терапии ожирения эндокринологи стали чаще направлять пациенток к профильным специалистам для выбора контрацепции. Тем не менее пока эту практику нельзя назвать повсеместной, добавила она.

Самые надежные варианты контрацепции – внутриматочные системы и подкожные импланты, эффективность которых превышает 99%, рассказала акушер-гинеколог клиники «Скандинавский центр здоровья» Евгения Балашова. Тем не менее при выборе конкретного метода контрацепции женщинам стоит консультироваться с врачом. Пациенткам с ожирением это необходимо, чтобы предотвратить развитие осложнений, объяснила Тихонова.

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