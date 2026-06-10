Терапия аналогами оземпика увеличивает риски незапланированных беременностей

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 – препараты, которые разрабатывались для лечения сахарного диабета II типа. Сейчас они используются и в терапии ожирения. К ним относятся семаглутид, тирзепатид, лираглутид и дулаглутид.

В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса ГПП-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. По данным аналитической компании IQData, они достигли 20,3 млрд руб.