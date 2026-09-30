Wildberries запустил в тестовом режиме раздел с объявлениями об услугах

26 августа RWB сообщили «Ведомостям» что Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Изначально он тестировался внутри компании, а теперь стал доступен покупателям. Для доступа необходимо зарегистрироваться через WB ID. Представитель компании отметил, что у мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем – для коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries.