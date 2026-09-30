Wildberries запустил в тестовом режиме раздел с объявлениями об услугах
Wildberries запустил в тестовом режиме раздел с объявлениями об услугах частных специалистов под названием «WB услуги». Функционал уже доступен части пользователей внутри «WB ресейл» на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Объявления также можно найти через поиск по «Ресейлу», выбрав соответствующий фильтр и нужную подкатегорию, а также через раздел «Услуги». Wildberries посоветовал обновить приложение маркетплейса до последней версии, если нового раздела не появилось. В рамках стартовой акции сами специалисты могут бесплатно размещать объявления об услугах, отметила компания.
Пока будут представлена категория «Ремонт квартир и домов», в которую войдут 14 направлений. Пользователи могут найти специалиста по сантехнике, электрике, отделочным работам, установке окон, дверей, кондиционеров, вентиляции, сборке мебели, а также мастера на час. Wildberries отметил, что в ближайшее время планирует расширять категории услуг.
Для обсуждения заказа доступен чат со специалистом. Клиент и мастер самостоятельно согласовывают объем работ, место и сроки их выполнения, а также окончательную цену. На первом этапе сервис ориентирован на офлайн-услуги, а расчеты происходят за пределами платформы.
«Для нас запуск этого направления – следующий шаг в развитии C2C: сервис помогает людям предлагать друг другу свои навыки и профессиональную помощь. Начинаем тестировать с одной категории, но видим гораздо более широкий сценарий – сделать поиск специалиста для самых разных жизненных сценариев привычной частью взаимодействия с Wildberries», – заявил CPO «WB ресейла» Илья Загрядский.
26 августа RWB сообщили «Ведомостям» что Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Изначально он тестировался внутри компании, а теперь стал доступен покупателям. Для доступа необходимо зарегистрироваться через WB ID. Представитель компании отметил, что у мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем – для коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries.